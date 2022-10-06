Наталья Фриске призналась, что ведет совместный бизнес с бывшим мужем
2022-10-06
11:56
Хотя пара рассталась еще два года назад, сторонам приходится общаться и обсуждать совместные дела, но личных вопросов это не касается.
Брак Натальи Фриске и Сергея Вшивкова распался несколько лет назад. Блогер не скрывала, что в браке с этим мужчиной хотела завести ребенка, но не получилось.
«Была замершая беременность. Три неудачные попытки. Была генетическая поломка и нехватка хромосом. Как объяснила доктор, у нас была генетическая совместимость, как у брата с сестрой", - поделилась воспоминаниями Наталья.
В итоге в 2020-м отношения пары завершились. Но окончательно связи они так и не разорвали. Как выяснилось, у них есть общий бизнес на Шри-Ланке.
«Приходится общаться, потому что у нас совместный бизнес. Обсуждаем лишь работу. Что у него нового, не знаю», — поделилась певица.
Женщина неохотно говорит и об отце дочери Луны - Александре Титове. С Титовым Фриске рассталась, когда была в положении - из-за усталости от выпадов избранника.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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