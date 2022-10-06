О своей скудной пенсии и о претензиях к налоговой рассказал Михаил Муромов
2022-10-06
12:12
Исполнителя старшее поколение запомнило по знаменитому хиту "Яблоки на снегу". Сегодня артисту не хватает денег, чтобы оплатить коммунальные счета.
Популярный в советском союзе Михаил Муромов сейчас получает весьма скромную пенсию, размер которой он согласился озвучить.
В своем недавнем интервью на портале BLITZ+ артист не только искренне возмутился скудной суммой пенсионного пособия, но и высказал претензии к налоговой государственной системе.
"Сорок тысяч рублей пенсия должна быть. У меня она 11 с копейками. Я вообще не понимаю, почему надо платить за некоторые вещи дважды. Купишь квартиру, потом платишь еще налог на имущество. Это плата за одно и то же. Просто воровство и принуждение"
Музыкант объяснил, что считает такое отношение издевательством над людьми. Далее он добавил, что чувствует свое бессилие и не знает, куда обратиться и в какие двери стучать.
Опубликовано: Храмова Оксана
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