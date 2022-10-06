Илон Маск, заявил, что жители восточных регионов Украины предпочитают Россию

2022-10-06

12:15

Американский миллиардер и меценат Илон Маск продолжает развивать свои мысли относительно будущего Украины.

Его оппонентом на этот раз стал сенатор Линдси Грэм, который подверг критике его мирный план для Украины.

Маск в Twitter пояснил сенатору его неправоту в затронутом вопросе, пояснив, что жители Восточной Украины, в большинстве своем – русские и свои надежды на будущее связывают именно с Россией.

«Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет», — отметил Маск.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 