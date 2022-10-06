Первый российский рейс с туристами прибыл на Кубу в обход антироссийских санкций

Первый рейс российской компании Nordwind Airlines прибыл в среду в Варадеро, Куба, после семимесячного перерыва в этом туристическом направлении из-за санкций, сообщило официальное агентство Cuban Prensa Latina.

Кубинское туристическое агентство Cubatur приняло пассажиров этого первого рейса «в рамках поездки, знаменующей возобновление туристических рейсов из российской столицы» на Кубу, добавил тот же источник.

Prensa Latina не уточнила количество туристов, прибывающих этим рейсом в аэропорт Варадеро, в 150 км к востоку от Гаваны.

По словам российского туроператора, Pegas Touristik, авиакомпания Nordwind несколько месяцев работала над определением маршрута, минующего воздушное пространство США и Европы.

Prensa Latina не указывает маршрут, по которому следовал самолет Nordwind Airlines. В марте 2022 года Европейский союз закрыл свое воздушное пространство для российских компаний, что стало одной из многих экономических санкций, примененных к России после вторжения на Украину.