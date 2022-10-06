ЕС запретил россиянам покупать криптовалюту и установил потолок цен на нефть из России
2022-10-06
12:40
Постоянные представители Евросоюза ввели 8-ой пакет санкций против России, налагающий ограничения на перевозку российской нефти.
В четверг днём пресс-служба Евросоюза сообщила об окончании утверждения восьмого пакета санкций против РФ, в рамках которого россиянам запрещается приобретать и хранить криптовалюту на европейских децентрализованных биржах. Также лидеры ЕС установили потолок цен на нефть из России, которую перевозят морским путём.
В восьмой пакет антироссийских санкций постоянные представители Евросоюза также внесли запрет на поставки в Россию стали, химикатов, сигарет, военных автомобилей и гражданского оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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