В Таиланде бывший полицейский застрелил не менее 32 человек в детском центре
2022-10-06
12:49
На северо-востоке Таиланда бывший полицейский устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста, застрелив не менее 32 человек.
6 октября телеканал Thai PBS сообщил, что уволенный за употребление наркотических веществ сержант местной полиции открыл стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда.
В результате нападения бывшего полицейского от огнестрельных ранений на данный момент скончались 24 ребёнка и ещё 8 взрослых. Сам преступник был обнаружен застреленным в своём доме рядом с телом его жены и ребёнка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в детском центре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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