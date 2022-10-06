В Таиланде бывший полицейский застрелил не менее 32 человек в детском центре

На северо-востоке Таиланда бывший полицейский устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста, застрелив не менее 32 человек.

6 октября телеканал Thai PBS сообщил, что уволенный за употребление наркотических веществ сержант местной полиции открыл стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда.

В результате нападения бывшего полицейского от огнестрельных ранений на данный момент скончались 24 ребёнка и ещё 8 взрослых. Сам преступник был обнаружен застреленным в своём доме рядом с телом его жены и ребёнка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в детском центре.