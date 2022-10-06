Эмир Катара Аль Тани досрочно покинул Чехию из-за неудачных переговоров
2022-10-06
12:51
6 октября катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тан уехал из Чехии, досрочно прервав свой визит в эту страну.
Днём четверга новостное агентство Deník N сообщило, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вылетел из Чехии до официального окончания переговора с властями чешского государства. По данным Deník N, причина экстренного отъезда Аль Тани кроется в неудачности переговорного процесса с администрацией Праги.
В Deník N отметили, что Аль Тани прилетел в Чехию 5 октября и должен был пробыть там трое суток, однако уехал, поскольку выдвинутые им к чешскому правительству требования отказались удовлетворять.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе