Эмир Катара Аль Тани досрочно покинул Чехию из-за неудачных переговоров

6 октября катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тан уехал из Чехии, досрочно прервав свой визит в эту страну.

Днём четверга новостное агентство Deník N сообщило, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вылетел из Чехии до официального окончания переговора с властями чешского государства. По данным Deník N, причина экстренного отъезда Аль Тани кроется в неудачности переговорного процесса с администрацией Праги.

В Deník N отметили, что Аль Тани прилетел в Чехию 5 октября и должен был пробыть там трое суток, однако уехал, поскольку выдвинутые им к чешскому правительству требования отказались удовлетворять.