35 человек погибли в результате нападения в детском центре Таиланда

По меньшей мере 24 ребенка и 11 взрослых были убиты в четверг в результате нападения, которое началось в детском центре на северо-востоке Таиланда, сообщили власти.

Затем боевик скрылся с места происшествия, стреляя из своей машины по дороге домой, где он убил свою жену и ребенка, прежде чем покончить с собой, сообщила полиция.

По словам властей, первоначальное нападение произошло около 12:30, когда мужчина, идентифицированный как бывший полицейский, вошел в детский центр в городе Нонгбуа Лампху.

Согласно заявлению полиции, девятнадцать мальчиков, три девочки и двое взрослых были убиты в здании, прежде чем нападавший скрылся.

На фотографиях и видео с места происшествия, размещенных в Интернете, видно, что в комнате дошкольного учреждения разбросаны спальные коврики, пол залит кровью, на стенах нарисованы картинки с алфавитом и другие красочные украшения.

По сообщениям тайских СМИ, при нападении боевик также использовал ножи.

После того, как подозреваемый скрылся, он продолжил стрелять из своей машины, ранив нескольких человек.