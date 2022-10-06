35 человек погибли в результате нападения в детском центре Таиланда
2022-10-06
13:12
По меньшей мере 24 ребенка и 11 взрослых были убиты в четверг в результате нападения, которое началось в детском центре на северо-востоке Таиланда, сообщили власти.
Затем боевик скрылся с места происшествия, стреляя из своей машины по дороге домой, где он убил свою жену и ребенка, прежде чем покончить с собой, сообщила полиция.
По словам властей, первоначальное нападение произошло около 12:30, когда мужчина, идентифицированный как бывший полицейский, вошел в детский центр в городе Нонгбуа Лампху.
Согласно заявлению полиции, девятнадцать мальчиков, три девочки и двое взрослых были убиты в здании, прежде чем нападавший скрылся.
На фотографиях и видео с места происшествия, размещенных в Интернете, видно, что в комнате дошкольного учреждения разбросаны спальные коврики, пол залит кровью, на стенах нарисованы картинки с алфавитом и другие красочные украшения.
По сообщениям тайских СМИ, при нападении боевик также использовал ножи.
После того, как подозреваемый скрылся, он продолжил стрелять из своей машины, ранив нескольких человек.
Опубликовано: Антон Райт
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