ЕС утвердил 8 пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть
2022-10-06
13:16
Страны Европейского союза опубликовали пресс-релиз об утверждении восьмого антироссийского санкционного пакета.
Днём 6 октября постоянные представители ЕС провели заседание в Брюсселе, по итогам которого было публично объявлено об утверждении восьмого пакета ограничительных мер в отношении России, связанных со спецоперацией в Украине и референдумами о присоединении новых территорий к РФ.
Ключевыми пунктами восьмого санкционного антироссийского пакета стали установлении лимитов цен на российскую нефть и нефтепродукты, которые экспортируются водным способом. Также россиянам запретили покупать криптовалюту на биржах под юрисдикцией Евросоюза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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