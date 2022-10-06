ЕС утвердил 8 пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть

Страны Европейского союза опубликовали пресс-релиз об утверждении восьмого антироссийского санкционного пакета.

Днём 6 октября постоянные представители ЕС провели заседание в Брюсселе, по итогам которого было публично объявлено об утверждении восьмого пакета ограничительных мер в отношении России, связанных со спецоперацией в Украине и референдумами о присоединении новых территорий к РФ.

Ключевыми пунктами восьмого санкционного антироссийского пакета стали установлении лимитов цен на российскую нефть и нефтепродукты, которые экспортируются водным способом. Также россиянам запретили покупать криптовалюту на биржах под юрисдикцией Евросоюза.