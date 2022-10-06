Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону своих восточных вод

В четверг после того, как Соединенные Штаты передислоцировали авианосец вблизи Корейского полуострова в ответ на предыдущий запуск Пхеньяном ракеты, способной нести ядерное оружие, над Японией.

Последние запуски ракет свидетельствуют о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын полон решимости продолжать испытания оружия, направленные на наращивание его ядерного арсенала вопреки международным санкциям.

Многие эксперты говорят, что цель Кима - в конечном итоге добиться признания США в качестве законного ядерного государства и отмены этих санкций, хотя Соединенные Штаты и их союзники не проявляют никаких признаков того, что позволят этому произойти.

Детали полета были похожи на оценки Японии, объявленные министром обороны Ясуказу Хамадой, который подтвердил, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии.