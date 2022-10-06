Пушилин: ситуация на Краснолиманском направлении крайне сложная
2022-10-06
13:21
ВРИО главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении фронта.
6 октября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в в своём пресс-релизе заявил о том, что в настоящее время Краснолиманское направление фронта является самым сложным из всех.
Однако Пушилин также отметил, что невзирая на некоторые трудности, служащие союзных сил при огневой поддержке Вооружённых сил РФ всячески пытаются стабилизировать ситуацию и пресечь попытки дальнейшего наступления ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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