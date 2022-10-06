Совет Безопасности ООН снова раскололся из-за ракет Северной Кореи
2022-10-06
13:24
Дебаты о том, как реагировать на запуск северокорейской ракеты над территорией Японии, раскололи и без того глубоко расколотый Совет Безопасности ООН в среду, Россия и Китай говорили, что военные учения США в регионе спровоцировали Северную Корею.
Заседание в среду завершилось без соглашения о дальнейших шагах, несмотря на предупреждения США и их союзников о том, что неспособность совета достичь консенсуса по поводу рекордного числа запусков ракет Северной Кореей в этом году ободряет Северную Корею и подрывает авторитет самого влиятельного органа Организации Объединенных Наций.
”Этот совет должен помнить, что он подвергается испытаниям, и на карту поставлен его авторитет.
Этот совет должен действовать и предпринять действия, которые восстановят доверие к нему ”, - сказал Хироси Минами, заместитель представителя Японии в ООН и один из тех, кто безуспешно призывал совет вернуться к своей прежней единой позиции по поводу запусков Северной Кореи.
Полет ракеты Северной Кореи во вторник стал самым дальним испытанием оружия в истории, баллистической ракеты, способной нести ядерное оружие, которая пролетела над Японией и имела достаточный удар, чтобы достичь тихоокеанской территории США на Гуаме и за ее пределами.
Это вынудило японское правительство объявить эвакуацию и остановить поезда.
Заместитель представителя Китая в ООН Гэн Шуан назвал этот вопрос конфронтацией между США и Северной Кореей и призвал Вашингтон к более примирительному подходу.
Опубликовано: Игнат Ветров
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