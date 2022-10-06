НХЛ возвращается к нормальной жизни: регулярный сезон длится с октября по середину апреля

За это время команды должны сыграть в общей сложности 1312 игр за 189 дней, начиная с того, что "Нэшвилл" и "Сан-Хосе" встретятся в пятницу в первой из двух игр в Праге.

Игра начнется в Северной Америке во вторник, когда "Тампа-Бэй" примет "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Лос-Анджелес" примет "Вегас".

"Колорадо Эвеланш" начинают защиту своего титула и поднимают третий баннер Кубка Стэнли франшизы в среду перед стартом против "Чикаго".

Есть две игры на открытом воздухе:

"Зимняя классика" на "Фенуэй Парк" 2 января между "Бостоном" и "Питтсбургом" и "Стадионная серия" в Роли между "Каролиной" и "Вашингтоном" 18 февраля. Регулярный сезон завершится 13 апреля.