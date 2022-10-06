Ужас в Таиланде: полицейский расстрелял детей в детском центре
2022-10-06
13:32
Трагедия случилась в провинции Нонгбуалампху. Преступник - бывший полицейский. Количество жертв пока составило 36 человек.
Среди погибших есть взрослые и 22 ребенка, 19 мальчиков и 3 девочки. Мужчина пришел в детский центр и открыл огонь по находившимся там детям.
По информации местных СМИ, бывший полицейский также убил жену и ребенка, а потом совершил самоубийство.
По предварительной версии, стрелявший в момент совершения хладнокровного расстрела находился под наркотическим опьянением.
Опубликовано: Храмова Оксана
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