Ужас в Таиланде: полицейский расстрелял детей в детском центре

Трагедия случилась в провинции Нонгбуалампху. Преступник - бывший полицейский. Количество жертв пока составило 36 человек.

Среди погибших есть взрослые и 22 ребенка, 19 мальчиков и 3 девочки. Мужчина пришел в детский центр и открыл огонь по находившимся там детям.

По информации местных СМИ, бывший полицейский также убил жену и ребенка, а потом совершил самоубийство.

По предварительной версии, стрелявший в момент совершения хладнокровного расстрела находился под наркотическим опьянением.