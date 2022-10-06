Бразилия отправится на чемпионат мира в этом году в качестве команды с самым высоким рейтингом
2022-10-06
13:32
Самым высоким рейтингом после того, как увеличила свое преимущество над Бельгией, занявшей второе место в последнем рейтинге ФИФА, опубликованном в четверг.
В сентябре Бразилия выиграла два матча на разогреве — у Ганы и Туниса, а Бельгия проиграла Нидерландам в одном из двух матчей Лиги Наций.
Аргентина осталась на 3-м месте, а чемпион чемпионата мира 2018 года Франция по-прежнему занимает 4-е место.
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября.
Принимающей стороной турнира станет сборная Катара, занявшая 50-е место, чуть опередив Саудовскую Аравию, занявшую 51-е место. Гана станет командой с самым низким рейтингом, заняв 61-е место.
Группа B на чемпионате мира является сильнейшей по рейтингу: все четыре команды входят в топ—20 - Англия № 5, США № 16, Уэльс № 19 и Иран № 20.
Италия поднялась на одно место до 6-го и является командой с самым высоким рейтингом, которая не смогла отобраться на чемпионат мира, пропустив матчи подряд.
Испания опустилась на одно место до 7-го, Нидерланды, Португалия и Дания без изменений замыкают топ-10.
Опубликовано: Антон Райт
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