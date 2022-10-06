Лауреат Нобелевской премии по литературе будет объявлен в четверг в Шведской академии в Стокгольме

Хотя лауреат, как известно, непредсказуем, одним из явных претендентов является Салман Рушди, родившийся в Индии писатель и защитник свободы слова, который провел годы в бегах после того, как клерикальные правители Ирана призвали к его смерти.

Писатель и защитник свободы слова, который провел годы в бегах после того, как клерикальные правители Ирана призвали к его смерти из-за его романа 1988 года “Сатанинские стихи”.

75-летний Рушди получил ножевое ранение и серьезные ранения в августе на фестивале в штате Нью-Йорк.

Среди других возможных победителей - литературные гиганты со всего мира: кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго, японец Харуки Мураками, норвежец Джон Фосс, уроженка Антигуа Ямайка Кинкейд и француженка Анни Эрно.

В прошлом году премия досталась британскому писателю Абдулразаку Гурнаху, родившемуся в Танзании, чьи романы исследуют влияние миграции на отдельных людей и общества.

Гурнах был всего лишь шестым нобелевским лауреатом по литературе, родившимся в Африке, и премия долгое время подвергалась критике за то, что она слишком сосредоточена на европейских и североамериканских писателях.

В ней также преобладают мужчины, среди 118 лауреатов всего 16 женщин.

Нобелевская премия мира 2022 года будет объявлена в пятницу, а премия по экономике - в понедельник.

Премии предусматривают денежное вознаграждение в размере 10 миллионов шведских крон (почти 900 000 долларов) и будут вручены 10 декабря.

Деньги получены из завещания, оставленного создателем премии, шведским изобретателем Альфредом Нобелем в 1895 году.