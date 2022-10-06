Кармен Делл Орефис, старейшая из ныне живущих супермоделей, позирует обнаженной
2022-10-06
13:45
Что касается того, что заставляет ее двигаться вперед, нестареющая красавица говорит, что все дело в любви к себе.
"Мы растем с каждым днем, и мы не закончим, пока не закончим", - говорит Делл'Орефис о старении.
"Ты чему-то учишься за день до этого, и ты постоянно меняешься, как стрелки часов.
Время идет, но вы не видите, как движутся руки.
Это происходит с людьми ежедневно, и именно так вы справляетесь и принимаете изменения ".
Обнаженной в потрясающей фотосессии: "Мы не закончим, пока не закончим".
Супермодели Кармен Делл'Орефис и Беверли Джонсон на обложке альбома "New You" в возрасте 91 и 69 лет:
Супермодели Кармен Делл'Орефис и Беверли Джонсон делятся секретами красоты.
Опубликовано: Антон Райт
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