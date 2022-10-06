Песков прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах
2022-10-06
13:49
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация Forbes о якобы 700 тысячах уехавших россиянах является уткой.
6 октября глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в официальном пресс-релизе заявил о том, что за распространившаяся в сети информация журнала Forbes о якобы покинувших после объявления частичной мобилизации 700 000 россиянах является «уткой».
Песков добавил, что не обладает точными данными о числе уехавших из России граждан, но убеждён в том, что реальное число значительно меньше того, что было озвучено русским издательством Forbes, о существовании которого пресс-секретарь Путина даже не знал.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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