Лукашенко поручил полностью запретить повышение цен в Беларуси с 6 октября
2022-10-06
13:53
В ходе совещания с членами правительства Александр Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси.
В четверг днём Александр Лукашенко распорядился, что с сегодняшнего дня любое повышение цен в Беларуси запрещено. По словам белорусского президента, исключение будут составлять повышения цен по решению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
Также Александр Лукашенко объяснил своё решение о запрете повышения цен в стране, назвав текущие цены в белорусских магазинах запредельными и не требующими дополнительного повышения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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