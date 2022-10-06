Лукашенко поручил полностью запретить повышение цен в Беларуси с 6 октября

2022-10-06

13:53

В ходе совещания с членами правительства Александр Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси.

В четверг днём Александр Лукашенко распорядился, что с сегодняшнего дня любое повышение цен в Беларуси запрещено. По словам белорусского президента, исключение будут составлять повышения цен по решению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Также Александр Лукашенко объяснил своё решение о запрете повышения цен в стране, назвав текущие цены в белорусских магазинах запредельными и не требующими дополнительного повышения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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