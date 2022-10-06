Швеция завершила расследование ЧП на «Северных потоках», подтвердив диверсию

Пресс-служба Совета безопасности Швеции признал повреждения на "Северных потоках" диверсиями.

Днём четверга Совет безопасности Швеции обнародовал результаты предварительного расследования инцидентов на путях пролегания российских газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, признав, что 26 сентября некто осуществил диверсию, взорвав принадлежащие России трубопроводы.

В тот же день представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что специалистов из РФ не допускают к расследованию на "Северных потоках", поскольку Запад хочет скрыть свою причастность к ЧП.