Лукашенко полностью запретил поднимать цены в Беларуси с 6 октября
2022-10-06
14:01
В Беларуси по решению президента с 6 октября введен запрет на поднятие цен.
По решению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в Беларуси вводится запрет на повышение цен.
Согласно решению президента, запрет вводится прямо с сегодняшнего дня, с 6 октября. "
"С сегодняшнего дня (с 6 октября 2022 года) запрещен всякий рост цен. За исключением индивидуальных решений министра или председателя облисполкома", - передает Пул Первого решение Лукашенко.
За нарушение данного запрета в отношении виновников будут заводиться уголовные дела.
Опубликовано: Николай Скира
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