Лукашенко полностью запретил поднимать цены в Беларуси с 6 октября

В Беларуси по решению президента с 6 октября введен запрет на поднятие цен.

По решению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в Беларуси вводится запрет на повышение цен.

Согласно решению президента, запрет вводится прямо с сегодняшнего дня, с 6 октября. "

"С сегодняшнего дня (с 6 октября 2022 года) запрещен всякий рост цен. За исключением индивидуальных решений министра или председателя облисполкома", - передает Пул Первого решение Лукашенко.

За нарушение данного запрета в отношении виновников будут заводиться уголовные дела.