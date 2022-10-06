Уникальный экземпляр романа Джейн Остин с ее подписью купили за 375 тысяч фунтов стерлингов

Эта книга стала самой дорогой среди печатных изданий английской писательницы. Речь идет о произведении "Эмма", на нем автор оставила памятную надпись - "От автора".

Человек, купивший трехтомник, отдал книгу в коллекцию научно-исследовательского центра изучения женского письменного творчества 1600-1830 годов.

Исполнительный директор исследовательского центра Кэти Чайлдс:

«Мы рады, что такое значительное произведение Джейн Остин займет свое место среди литературных сокровищ в нашей коллекции»

Джейн Остин была основательницей реализма в британской литературе. Творчество английской писательницы относится к рубежу 18-19 веков.

Отличительные особенности книг, созданных в жанре "роман нравов" - простота сюжетной линии, глубокий психологический портрет героев, тонкий "английский" юмор.