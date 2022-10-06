Уникальный экземпляр романа Джейн Остин с ее подписью купили за 375 тысяч фунтов стерлингов
2022-10-06
14:12
Эта книга стала самой дорогой среди печатных изданий английской писательницы. Речь идет о произведении "Эмма", на нем автор оставила памятную надпись - "От автора".
Человек, купивший трехтомник, отдал книгу в коллекцию научно-исследовательского центра изучения женского письменного творчества 1600-1830 годов.
Исполнительный директор исследовательского центра Кэти Чайлдс:
«Мы рады, что такое значительное произведение Джейн Остин займет свое место среди литературных сокровищ в нашей коллекции»
Джейн Остин была основательницей реализма в британской литературе. Творчество английской писательницы относится к рубежу 18-19 веков.
Отличительные особенности книг, созданных в жанре "роман нравов" - простота сюжетной линии, глубокий психологический портрет героев, тонкий "английский" юмор.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
The Anchorage Daily News: Двое россиян сбежали от мобилизации на Аляску на лодке через Берингово море
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе