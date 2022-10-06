Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Энни Арно

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2022 году стала французская писательница Энни Арно «за мужество и клиническую остроту».

6 октября Нобелевский комитет Шведской королевской академии объявил имя лауреата премии по литературе в 2022 году, который был удостоен «Нобелевки» «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти».

Обладателем Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Энни Арно, дебютировавшая в 1974 году со своим романом «Les armoires vides», чьи работы по мнению критиков бескомпромиссны и написаны простым языком.