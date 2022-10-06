Поплавская заявила, что готова идти воевать вместе с сыновьми
2022-10-06
14:22
Актриса Яна Поплавская знает, что будет делать, если её сыновей призовут на передовую в рамках частичной мобилизации.
Главная героиня "Про Красную Шапочку" Яна Поплавская, где актриса снималась ещё ребёнком поведала, что будет делать, если ее сыновей заберут на фронт.
Артистка заявила, что отправится воевать вместе со своми наследниками.
Своим мнением знаменитость поделилась в эфире Ютуб-шоу "Алёна, блин!": "Я просто пойду вместе с ними. Пойду работать в любой из госпиталей, чтобы ухаживать за ранеными солдатами.
Это тоже чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то братья. Я не смогу оставаться дома. Вы как себе представляете это?"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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