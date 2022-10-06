Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси с 6 октября

2022-10-06

14:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ввести запрет на повышение цен в республике с сегодняшнего дня.

6 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством страны указал на то, что цены в Беларуси «запредельные», что по мнению белорусского лидера является абсолютно недопустимым.

Учитывая факт того, что стоимость на все категории продуктов «упёрлась в потолок», Лукашенко распорядился с сегодняшнего дня ввести запрет на повышение цен, с возможностью некоторых изменений при получения разрешения от министра торговли, председателей облисполкома, Минского горисполкома.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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