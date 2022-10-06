«Это очень взрослый человек»: Поплавская высказалась о намерении Пугачёвой стать иноагентом в Ютуб-шоу «Алёна блин!»

Актриса Яна Поплавская, будучи гостем шоу Алёны Жигаловой на Ютубе "Алёна, блин", высказалась по поводу призыва Аллы Пугачёвой сделать её иноагентом.

Яна Поплавская поделилась мнением по поводу намерения певицы Аллы Пугачевой обрести статус иногеанта вслед за своим супругом Максимом Галкиным.

Поплавская убеждена, что Алла Борисовна уже "очень взрослый человек", который может себе позволить всё, что угодно.

В эфире шоу "Алёна, блин!" актриса высказалась по поводу: "Это очень взрослый человек. Для меня все понятно. А как вы хотели, чтобы она предала своего мужа?

Она не похожа на такого человека. Не думаю, что так все легко. Это такой выплеск".

Артистка не осуждает Пугачеву.