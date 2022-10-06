В Германии число нелегально ввезенных беженцев значительно возросло

Число незаконно ввезенных беженцев в Бранденбург значительно возросло, заявил в четверг по запросу представитель ответственного федерального полицейского управления в Берлине.

«В сентябре мы достигли годового максимума», — заявил представитель. Однако точные цифры можно будет назвать только после публикации общенациональных данных.

10 сентября сотрудники таможни обнаружили 29 сирийцев, в том числе 20 несовершеннолетних, в фургоне возле Форста в Лаузице.

В четырех других случаях в автомобилях были обнаружены многочисленные незаконно ввезенные сирийцы, алжирцы, иракцы и афганцы.

Федеральная полиция уже несколько недель активизирует поиск незаконно ввезенных беженцев, заявил представитель федеральной полиции.