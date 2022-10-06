КП: Топурия впервые пожаловалась на проблемы во втором браке
2022-10-06
14:47
Солистка "A-Studio" Кети Топурия в первый раз озвучила проблемы, которые мучают её во втором браке.
Кети Топурия во второй раз вышла за бизнесмена Льва Деньгова. Всё хорошо, но...
Даже спустя 5 лет после развода родителей 7-летняя дочь Кэти от первого брака Оливия не может понять, почему мама и папа не могут жить вместе, и задает вопросы о разводе.
Топурия пожаловалась в интервью КП: "Дочь скучает по папе, хотя они каждый день на связи. Оливии хочется быть и там, и тут, поэтому она думает, что мы должны быть вместе.
Она всё время спрашивает: "Почему, ну почему вы расстались?". Ей 45 тысяч раз объясни, а она все равно будет задавать этот вопрос".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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