Лукашенко едет в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ
2022-10-06
15:18
Александр Лукашенко посетит "северную столицу" России для принятия участия в негласном саммите Содружества независимых наций.
6 октября Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" уведомляет, что завтра Александр Лукашенко посетит Санкт-Петербург по предложению Владимира Путина поучаствовать в неформальном саммите СНГ. Примечательно, что 7 октября Путин также празднует день рождения.
Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин сперва поучаствуют в саммите Содружества независимых государств, а позже продолжат общение в неформальной обстановке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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