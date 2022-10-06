Лукашенко едет в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

Александр Лукашенко посетит "северную столицу" России для принятия участия в негласном саммите Содружества независимых наций.

6 октября Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" уведомляет, что завтра Александр Лукашенко посетит Санкт-Петербург по предложению Владимира Путина поучаствовать в неформальном саммите СНГ. Примечательно, что 7 октября Путин также празднует день рождения.

Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин сперва поучаствуют в саммите Содружества независимых государств, а позже продолжат общение в неформальной обстановке.