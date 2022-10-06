Bloomberg: Saudi Aramco снизила цены на нефть для ЕС и повысила для США
2022-10-06
15:21
Издание Bloomberg утверждает, что ключевая нефтяная компания Саудовской Аравии повысила цены на нефть для США и снизила их для Евросоюза.
Американская газета Bloomberg уведомляет, что 6 октября нефтедобывающая фирма Саудовской Аравии Saudi Aramco целенаправленно снизила цены на приобретение нефти для стран-участниц Европейского союза и повысила их для Соединённых Штатов. Отмечается, что речь идёт об изменении цен для ЕС и США за ноябрь.
Примечательно, что ранее страны ОПЕК+ постановили снизить темпы мировой добычи нефти вопреки просьбам США и Джо Байдена, ездившего с этой целью в Саудовскую Аравию для переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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