Bloomberg: Saudi Aramco снизила цены на нефть для ЕС и повысила для США

Издание Bloomberg утверждает, что ключевая нефтяная компания Саудовской Аравии повысила цены на нефть для США и снизила их для Евросоюза.

Американская газета Bloomberg уведомляет, что 6 октября нефтедобывающая фирма Саудовской Аравии Saudi Aramco целенаправленно снизила цены на приобретение нефти для стран-участниц Европейского союза и повысила их для Соединённых Штатов. Отмечается, что речь идёт об изменении цен для ЕС и США за ноябрь.

Примечательно, что ранее страны ОПЕК+ постановили снизить темпы мировой добычи нефти вопреки просьбам США и Джо Байдена, ездившего с этой целью в Саудовскую Аравию для переговоров.