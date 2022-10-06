Швеция опубликовала результаты расследования взрывов на «Северных потоках»

Шведская служба безопасности опубликовала результаты расследования «вопиющего саботажа» на «Северных потоках» в Балтийском море.

6 октября пресс-служба Службы безопасности сообщила, что в ходе расследования инцидента на нитках «Северных потоках» в Балтийском море была установлена причина крупнейшей утечки газа.

В ведомстве утверждают, что взрывы на магистральных газопроводах являются «вопиющим саботажем», однако виновные в совершении диверсии на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» до сих пор неизвестны.