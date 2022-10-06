Орбакайте опубликовала в сети фото со своими учителями, не сказав ни слова о скандальной публикации матери

Кристина Орбакайте не стала комментировать последние "выходки" своей матери Аллы Пугачёвой. Певица в честь Дня учителя опубликовала снимки со своими педагогами в сети, поблагодарив тех за терпение.

Кристина Орбакайте в День учителя опубликовала в соцсетях архивный снимки с преподавателем музыки, с классным руководителем и со своим классом.

Звезда сцены пояснила фото: "На первом фото - моя любимая учительница музыки Клименок Елена Борисовна, мы ее ласково называем ЕлБор. Гениальная женщина".

На втором фото позирует класс певицы с классным руководителем - учителем физики Полиной Герасимовой. Орбакайте сказала спасибо своим педагогам за мудрость и терпение.