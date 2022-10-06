Эсксперты рассказали сколько чеснока нужно съедать в сутки
2022-10-06
15:48
В состав чеснока входят витамин С, сера, йод, сахар, полисахариды и аллицин - эфирное масло, которое является сильнейшим антиоксидантом.
«Чеснок называют натуральным антибиотиком, ведь в свежем, да и в любом другом виде он убивает большинство бактерий, – говорит врач гастроэнтеролог-гепатолог ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Аришева. – Существует легенда, что в XV веке во время эпидемии чумы во Франции успешно орудовала шайка воров.
Они воровали в домах, где лежали больные, но сами не заразились. Потом их поймали и собирались повесить, но в обмен на жизнь воры согласились рассказать, как им удалось не подхватить смертельную болезнь.
Они настаивали уксус на чесноке и травах. Главным ингредиентом был именно чеснок – для настойки требовалось целых 40 зубчиков. Лекарство под названием «уксус четырех воров» до сих пор можно найти во французских аптеках».
Несмотря на несомненную пользу чеснока употреблять его нужно разумно. В противном случае он вызовет дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, аллергию и неприятный запах изо рта.
Согласно рекомендациям ВОЗ суточная норма употребления чеснока — 2-5 г. Это примерно один зубчик.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
На АЭС в Финляндии недалеко от Санкт-Петербурга произошли две аварии за пять дней
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Песков: США, Британия и ЕС должны обратить внимание на слова Зеленского
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе