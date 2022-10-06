Брежнева рассказала о своей семье после долгого молчания
2022-10-06
15:52
Известная исполнительница Вера Брежнева наконец поделилась с поклонниками подробностями своей жизни.
Исполнительница из Украины Вера Брежнева вышла на связь с фанатами. Певица поведала о том, что происходит в её семье, прервав молчание.
Брежнева сообщила новости в соцсетях. Знаменитость отметила, что делиться она будет только хорошими новостями в этот раз.
Вера написала: "И, конечно, хочется писать о хорошем. О том, что сегодня наконец-то закончили новый корпус, что за два часа собрали бабуле на ремонт, что у дочки успехи в школе, что горжусь своими друзьями, что песню закончила".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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