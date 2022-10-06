Sun: США планируют 4 варианта ядерной атаки на РФ включая удар по Москве и Крыму

Издание The Sun рассказало о четырёх вариантов США атаковать Россию тактическим ядерным оружием.

Журналисты британской газеты The Sun утверждает, что американский Пентагон уже разработал четыре разных плана на случай, если Россия решится на применение ядерного оружия в Украине, и все эти стратегии рассчитаны на ядерные удары Соединённых Штатов по российским территориям.

По данным Sun, первый вариант включает в себя прямой ядерный удар по России, в том числе по Москве. Второй вариант подразумевает нанесение ядерного удара по российским войскам вдоль линии украинского фронта. Третий сценарий предусматривает ядерный удар США по Крыму, а четвёртый - по Черноморскому флоту России.