Милохин раздел свою партнёршу Медведеву в тизере шоу Ледниковым период на Первом
2022-10-06
16:03
Первый канал показал тизер нового сезона шоу "Ледниковый период", где Даня Милохин "оголил" фигуристку и Евгению Медведеву.
Первый телевизионный канал показал тизер новой части шоу "Ледниковый период" с Даней Милохиным и Евгенией Медведевой, где тиктокер "обнажил" свою партнёршу-фигуристку.
В анонсе шоу Милохин буквально раздевает свою партнершу по танцам на льду, обрезая бретельки ее платья. После умелым движением блогер прикрывает её своим пиджаком, демонстрируя свой голый торс.
Новый выпуск шоу выйдет на экраны 15 октября.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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