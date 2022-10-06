«Отрыжка поколения»: Поплавская объяснила, почему плохо относится к Бузовой, ставшей самой богатой женщиной РФ по версии Forbes
2022-10-06
16:14
Актриса Яна Поплавская нелестно отозвалась о поющей ведущей Ольге Бузовой, назвав ту "отрыжкой поколения".
Яна Поплавская в передаче "Алёна, блин!"на Ютубе раскритиковала Ольгу Бузову в пух и прах.
Актриса утверждает, что у поющей ведущей отсутствуют и вокальные данные, и какие-либо другие таланты.
Поплавская заявила: "Это какая-то отрыжка поколения! Человек не обладает даже двумя извилинами.
Тут даже двух капель не накапали".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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