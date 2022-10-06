«Отрыжка поколения»: Поплавская объяснила, почему плохо относится к Бузовой, ставшей самой богатой женщиной РФ по версии Forbes

Актриса Яна Поплавская нелестно отозвалась о поющей ведущей Ольге Бузовой, назвав ту "отрыжкой поколения".

Яна Поплавская в передаче "Алёна, блин!"на Ютубе раскритиковала Ольгу Бузову в пух и прах.

Актриса утверждает, что у поющей ведущей отсутствуют и вокальные данные, и какие-либо другие таланты.

Поплавская заявила: "Это какая-то отрыжка поколения! Человек не обладает даже двумя извилинами.

Тут даже двух капель не накапали".