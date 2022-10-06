Fox News: России было невыгодно взрывать «Северные потоки»

Телеведущий Fox News Такер Карлсон заверил, что российские спецслужбы не осуществляли диверсий на "Северных потоках", поскольку это противоречит интересам Москвы.

6 октября регулярный ведущий новостного канала Fox News Такер Карлсон заявил, что спецагенты России не совершали подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", поскольку это нелогично: Москва получала колоссальную выгоду от работы данных газовых магистралей, поставляя энергоресурсы в страны Европы по высоким ценам.

При этом Карлсон напомнил, что США действительно неоднократно выступали за ликвидацию "Северных потоков", так как именно эти газопроводы были ключевым рычагом давления Москвы на страны Евросоюза, мешавшим Вашингтону уговаривать ЕС вводить новые антироссийские санкции.