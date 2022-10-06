В Государственной думе обозначили сроки боевой подготовки мобилизованных
2022-10-06
16:28
Член Государственной думы по обороне назвал сроки боевой подготовки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
Для формирования и подготовки новых воинских частей из граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, потребуется не менее двух месяцев, сказал член совета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. При благоприятном стечении обстоятельств, к этому времени Россия уже решит украинский вопрос, подчеркнул он.
"Необходимо сформировать новые воинские части. На это уйдет время. Я думаю, что не менее двух месяцев", — сказал депутат.
Андрей Гурулев рассказал, что до того, как на фронт будут прибывать новые части, российским военным придется удерживать позиции теми силами, которые есть в их распоряжении.
Опубликовано: Максим Алексеев
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