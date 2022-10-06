Увидеть Париж: известный художник из Кореи умер в аэропорту Франции

Мастер собирался лететь в Нью-Йорк, где должен был появиться на Comic Con, когда у него начались боли в груди. В больнице ему помочь уже ничем не могли.

Известный иллюстратор Ким Чон Ги скончался в Париже. 47-летний Ким перенес сердечный приступ после завершения своего последнего запланированного европейского выступления.

Он был в аэропорту по пути в Нью-Йорк, где должен был появиться на Comic Con, когда у него начались боли в груди. Чон Ги доставили в ближайшую больницу для экстренной операции, но уже было поздно.

Южнокорейский художник работал над комиксами Marvel и DC и был известен своей способностью рисовать сложные иллюстрации исключительно по памяти.

«Его способность воспроизводить чрезвычайно сложные сцены почти идеально по памяти, без помощи референсов, расширила границы того, что многие художники считали возможным», — говорится в его биографии.

Он также был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, сделавший самый длинный рисунок.

«Его внезапное исчезновение контрастирует с огромным счастьем, которое он нам принес», — говорится в заявлении парижской художественной галереи Даниэля Магена, где в настоящее время проходит выставка работ Кима.

У Кима остались жена и двое детей.