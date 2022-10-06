ПВО России сбили пять ракет HIMARS в Херсоне при подлёте к Антоновскому мосту

ВГА Херсонской области сообщают, что в Херсоне слышна серия громких взрывов, параллельно с которыми работают российские системы противовоздушной обороны.

Вечером 6 октября пресс-служба временной гражданской администрации Херсона опубликовала сообщение, в котором заявила, что в городе слышны громкие взрывы. По данным российских военных корреспондентов с места событий, системы противовоздушной обороны вооружённых сил России сбили пять украинских ракет, которые ВСУ выпустили по Антоновскому мосту из американской РСЗО HIMARS.

В тот же день ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту, однако он скоро будет восстановлен из-за отступления ВСУ от границ региона.