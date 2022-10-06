Лидеры Армении, Азербайджана и Турции провели переговоры в Праге
2022-10-06
16:56
Пашинян, Эрдоган и Алиев провели трехстороннюю встречу в столице Чехии на полях саммита Европейского политического сообщества.
Турецкое информационное агентство A Haber сообщил о встрече лидеров Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры состоялись на полях саммита Европейского политического сообщества.
Газета Sabah со ссылкой на свои источники сообщила, что Эрдоган и Пашинян обсуждают вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Издание предполагает, что президент Турции предложит армянскому коллеге проводить встречи спецпредставителей по урегулированию карабахского конфликта в Турции и Армении, а не в третьих странах.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Глава КГБ: в Польше, Литве и Украине готовят вооруженные формирования для захвата власти в Беларуси
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе