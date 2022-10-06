Лидеры Армении, Азербайджана и Турции провели переговоры в Праге

Пашинян, Эрдоган и Алиев провели трехстороннюю встречу в столице Чехии на полях саммита Европейского политического сообщества.

Турецкое информационное агентство A Haber сообщил о встрече лидеров Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры состоялись на полях саммита Европейского политического сообщества.

Газета Sabah со ссылкой на свои источники сообщила, что Эрдоган и Пашинян обсуждают вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Издание предполагает, что президент Турции предложит армянскому коллеге проводить встречи спецпредставителей по урегулированию карабахского конфликта в Турции и Армении, а не в третьих странах.