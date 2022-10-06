Лаборатория Касперского: новый компьютерный вирус распространяется под видом повесток в военкомат
2022-10-06
17:04
Компьютерные мошенники стали распространять вредоносный вирус под видом повесток из военкомата.
Новые вирусы начали распространяться по электронной почве под видом повесток в военкомат, сообщила пресс-служба Лаборатории Касперского. Разработчики популярного антивируса рассказали, что вредоносные программы используются для шпионажа за пользователем и кражи файлов.
"Из вредоносного письма человек узнает, что повестку он по какой-то причине не получил и поэтому ему необходимо явиться в военкомат", — пояснили в "Лаборатории Касперского".
В компании добавили, что в письме предлагается скачать файл в формате PDF и получить более подробную информацию. Скачивая файл, пользователь одновременно активирует вирус.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Глава КГБ: в Польше, Литве и Украине готовят вооруженные формирования для захвата власти в Беларуси
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе