Лаборатория Касперского: новый компьютерный вирус распространяется под видом повесток в военкомат

Компьютерные мошенники стали распространять вредоносный вирус под видом повесток из военкомата.

Новые вирусы начали распространяться по электронной почве под видом повесток в военкомат, сообщила пресс-служба Лаборатории Касперского. Разработчики популярного антивируса рассказали, что вредоносные программы используются для шпионажа за пользователем и кражи файлов.

"Из вредоносного письма человек узнает, что повестку он по какой-то причине не получил и поэтому ему необходимо явиться в военкомат", — пояснили в "Лаборатории Касперского".

В компании добавили, что в письме предлагается скачать файл в формате PDF и получить более подробную информацию. Скачивая файл, пользователь одновременно активирует вирус.