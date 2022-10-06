Toyota вновь возобновляет выпуск первого электромобиля

Их производство было остановлено на несколько месяцев после выявления проблем с безопасностью.

Toyota Motor Corp заявила, что возобновит производство первого электромобиля bZ4X после устранения потенциальных проблем с безопасностью. Эти проблемы остановили продажи новой модели с батарейным питанием более чем на три месяца.

Крупнейший автопроизводитель Японии в июне отозвал 2700 bZ4X по всему миру после того, как обнаружил, что существует риск, что колеса автомобиля могут оторваться.

Subaru Corp, пятая часть принадлежащая Toyota, также была вынуждена отозвать агрегаты родственной модели Solterra, разработанной совместно с Toyota.

В уведомлении об отзыве, представленном в министерство транспорта Японии компанией Toyota в июне, говорится, что резкие повороты и резкое торможение могут привести к ослаблению болта ступицы, что повысит риск отрыва колеса от автомобиля.

Автопроизводитель заявил, что позаботится о том, чтобы болты ступицы были заменены и правильно затянуты в новых версиях bZ4X. Кроме того, Toyota выявила и устранила потенциальную проблему с подушками безопасности в автомобиле.

Некоторые подушки безопасности были неправильно установлены на заводе и могли выйти из строя или привести к травме из-за размещения ремня внутри узла подушки безопасности. Ранее Toyota не сообщала об этой проблеме.

Масахико Маеда, главный технический директор Toyota, заявил: «Мы еще раз приносим извинения за беспокойство и неудобства, которые мы причинили нашим клиентам, нашим дилерам и заинтересованным сторонам».

Он отказался комментировать, сколько стоил отзыв. Toyota столкнулась с критикой со стороны экологических групп и инвесторов, которые хотят, чтобы компания быстрее расширилась до аккумуляторных электромобилей.

Toyota возражает, заявляя, что ей нужно предлагать автомобили, подходящие для разных рынков и клиентов. Гибриды, такие как Prius, остаются гораздо более популярными на внутреннем рынке Toyota.

По словам Маеды, bZ4X пока будет доступен для аренды только в Японии. Услуга возобновится 26 октября. В США в этом году было продано всего 232 единицы кроссовера, представленного как ответ Toyota на Model Y от Tesla и ID.4 от Volkswagen.

В прошлом году японский автопроизводитель выделил около 30 миллиардов долларов на разработку аккумуляторных электромобилей. Ожидается, что к концу десятилетия годовой объем продаж таких автомобилей компании достигнет 3,5 миллиона единиц, что составляет около трети текущих годовых продаж автомобилей с бензиновым двигателем