В США умерла 22-летняя той-фокстерьер Пебблс, считавшаяся самой старой в мире

Пебблс, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая собака, скончалась за пять месяцев до своего 23-летия.

Той-фокстерьер умерла от естественных причин в доме в Южной Каролине.

«Она проводила свои дни, наслаждаясь кантри-музыкой. Мы баловали ее и любили», - рассказали хозяева собаки.

Пебблс считали не домашним питомцем, а членом семьи. У собаки было множество поклонников, которые сейчас очень опечалены смертью своей любимицы.