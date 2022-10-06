В США умерла 22-летняя той-фокстерьер Пебблс, считавшаяся самой старой в мире
2022-10-06
17:25
Пебблс, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая собака, скончалась за пять месяцев до своего 23-летия.
Той-фокстерьер умерла от естественных причин в доме в Южной Каролине.
«Она проводила свои дни, наслаждаясь кантри-музыкой. Мы баловали ее и любили», - рассказали хозяева собаки.
Пебблс считали не домашним питомцем, а членом семьи. У собаки было множество поклонников, которые сейчас очень опечалены смертью своей любимицы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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