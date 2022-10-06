Легендарный тренер Татьяна Тарасова неожиданно попала в больницу
2022-10-06
17:30
Это случилось за день до съемок девятого сезона «Ледникового периода», в этом году звезда спорта не раз проходила лечение в стационаре.
Татьяна Тарасова попала в больницу за день до старта съемок «Ледникового периода». По этой причине имени тренера не было в перечне членов жюри девятого сезона шоу, сообщает СтарХит.
Издание со ссылкой на свой источник пишет, что Татьяна Анатольевна традиционно должна была стать председателем жюри, но теперь неизвестно, когда она вернется в строй.
Татьяну Тарасову не раз госпитализировали за последний год. В частности, в июне легенду советского и российского спорта увезли в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия.
Звезда уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске. Сама Татьяна Анатольевна свои госпитализации называет «плановыми» и не любит о них говорить, предпочитая рассуждать о фигурном катании и любимых учениках.
Наставница, к слову, очень переживает, что российских фигуристов из-за санкций отстранили от участия в ряде международных соревнованиях.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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