Самый длинный лук-порей в мире вырастили в Соединенном Королевстве

Как сообщает информагентство UPI, Дерек Халм из английского города Сток-он-Трент попал в Книгу рекордов Гиннесса, вырастив лук-порей длиной 143 сантиметра.

В 2019 году Дерек с несколькими единомышленниками любителями гигантских растений приобрели семена болгарского лука-порея.

«Мы пытались вырастить самый длинный порей в мире», – рассказал Халм.

Фермера-любитель вырастил лук участке возле дома и зарегистрировал его для участия в Национальном чемпионате гигантских овощей, который проводился в городе Малверн, графство Вустершир.

Длину порея-рекордсмена официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.