Самый длинный лук-порей в мире вырастили в Соединенном Королевстве
2022-10-06
17:35
Как сообщает информагентство UPI, Дерек Халм из английского города Сток-он-Трент попал в Книгу рекордов Гиннесса, вырастив лук-порей длиной 143 сантиметра.
В 2019 году Дерек с несколькими единомышленниками любителями гигантских растений приобрели семена болгарского лука-порея.
«Мы пытались вырастить самый длинный порей в мире», – рассказал Халм.
Фермера-любитель вырастил лук участке возле дома и зарегистрировал его для участия в Национальном чемпионате гигантских овощей, который проводился в городе Малверн, графство Вустершир.
Длину порея-рекордсмена официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Глава КГБ: в Польше, Литве и Украине готовят вооруженные формирования для захвата власти в Беларуси
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе