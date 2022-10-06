Министр обороны Израиля поручил войскам готовиться к операции в Ливане

Израильский министр обороны Бени Ганц выступил с заявлением о необходимости армии страны готовиться к новой наступательной операции.

Вечером 6 октября глава Минобороны Израиля Бени Ганц обратился к представителям вооружённых сил страны, поручив им готовиться к любым развитиям сценария вплоть до начала полномасштабной наступательной операции в Ливане.

Примечательно, что ранее в этот же день израильский премьер-министр Яир Лапид встретился с ливанскими коллегами с целью переговоров по демаркации совместной морской границы, но выслушав требования Ливана, отклонил их и поспешил удалиться с переговорной площадки.