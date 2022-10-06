В Нью-Йорке стартовали съемки нового сезона «Секса в большом городе»

На улицах были замечены Сара Джессика Паркер и ее партнерша по фильму Кристин Дэвис вместе со съемочной командой.

Сара Джессика Паркер рада вернуться на съемочную площадку.

Актриса опубликовала в социальных сетях изображение, на котором она готовится к съемкам второго сезона сиквела «Секс в большом городе».

Паркер подписал изображение: «Первый экстерьер. Улицы Нью-Йорка. X, SJ». В тот же день актриса была замечена на съемочной площадке со своей давней партнершей по фильму Кристин Дэвис.

Дуэт был сфотографирован прогуливающимся по улицам Нью-Йорка. Артистки не могли сдержать своего счастья, когда шли бок о бок с членами команды, держащими над ними зонтики.

Перед стартом второго сезона популярного сериала ушел из жизни отчим Паркер - Пол Гиффин Форсте. 57-летняя звезда опубликовала пост, в котором выказала ему дань уважения и благодарности.