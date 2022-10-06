Норкин раскрыл отношение заслуженной певицы, имя которой называть не стал, к простым людям
2022-10-06
17:50
«Ну что, весь быдляк-то собрался?»: Ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин высказался об отношении одной "заслуженной" певицы к народу. Имя он озвучивать не стал, так как это очень известная личность.
Ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин поведал об отношении знаменитых российских певиц к народу.
Он признался, что скандальное заявление Аллы Пугачевой о "холопах и рабах" его нисколько не удивило, так как он видел на своём веку многое.
Ведущий НТВ рассказал об одном из случаев, который поразил его.
На одном из концертов знаменитость выглянула из-за кулис и изрекла: "Ну что, весь быдляк-то собрался?"
Норкин возмутился: "Ее никто не оскорблял - люди вообще с цветами пришли! Потом она будет эти цветы принимать, что-то говорить".
Имя певицы Норкин озвучивать не стал, так как эта артистка находится в России и политических заявлений не делала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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